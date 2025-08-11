Понедельник, 11 августа, 2025
В Рязани произошло аварийное отключение электроэнергии

Алексей Самохин
В Рязани утром 11 августа произошло аварийное отключение электроэнергии, затронувшее улицы Октябрьский городок и Михайловское шоссе. Об этом сообщили в Рязанских городских электрических сетях (РГРЭС).

Причиной отключения стало механическое повреждение двух кабельных линий напряжением 10 кВ. На месте уже работают бригады, устраняющие аварию.

По предварительным данным, электроснабжение планируется восстановить в течение шести часов. 

По всем вопросам, связанным с отключением, жители могут обращаться по телефону 55-01-12.

