В Рязани произошёл пожар в подвале многоквартирного дома

За минувшие сутки в Рязанской области ликвидировано 6 техногенных пожаров, пострадал 1 человек. Подробности сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

18 декабря в городе Новомичуринск Пронского района 2 единицы техники и 6 человек тушили загоревшийся легковой автомобиль. Площадь пожара составила 3 квадратных метра.

В тот же день в многоквартирном жилом доме в городе Рязани начался пожар в подвале. 3 единицы техники и 9 человек оперативно ликвидировали загорание на площади 1,5 квадратных метра.

19 декабря в деревне Богданово Рязанского района огнем уничтожен жилой частный дом. В тушении участвовали 3 единицы техники и 11 человек.

19 декабря огнеборцы ликвидировали пожар в многоквартирном жилом доме в городе Рязани. Пожар потушили на 8 квадратных метрах. Привлекалось 3 единицы техники, 11 человек.

19 декабря в городе Новомичуринске Пронского района ликвидировали пожар в гараже. К тушению привлекалось 2 единицы техники и 6 человек.

В тот же день вспыхнул еще один пожар в гаражном помещении, но уже в городе Рязани. В ликвидации участвовали 2 единицы техники и 6 человек. На пожаре пострадал мужчина 1971 года рождения, госпитализирован.