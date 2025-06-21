В Рязани произошёл обрыв троллейбусных проводов

В субботу, 21 июня, в 08.30 произошел обрыв контактной сети возле поста ДПС в Дягилево. Об этом сообщила пресс-служба администрации Рязани.

В результате происшествия повреждены 8 пролётов контактного провода. На месте находится ремонтная бригада УРТ. Предварительно, на восстановление сети потребуется пять часов.

По троллейбусному маршруту №1 курсируют четыре троллейбуса с автономным ходом.