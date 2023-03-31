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Пятница, 31 марта, 2023
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В Рязани проходят рейды по несанкционированной парковке на зелёных зонах

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Во всех районах областного центра продолжаются рейды на предмет незаконной парковки транспортных средств на зеленых зонах. Об этом сообщила пресс-служба администрации Рязани.

Сотрудники контрольно-аналитического управления администрации выезжают на места незаконных парковок, фиксируют нарушения, составляют акты об административных правонарушениях. За прошедшую неделю составлено 74 таких акта, а с начала сезона – 115.

Напомним, в соответствии с Правилами благоустройства на придомовых территориях запрещается заезд, остановка и стоянка транспортных средств на тротуарах, детских игровых и спортивных площадках, местах благоустройства и участках с зелеными насаждениями, на контейнерных площадках.

На газонах и цветниках, расположенных на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности запрещается заезжать на автомобилях и спецтехнике, мотоциклах, скутерах, квадрациклах.

Рейды по выявлению парковок транспортных средств на зеленых зонах будут продолжены.

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