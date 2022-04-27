В Рязани проходит Всероссийская акция «Узнай о своих правах. Узнай о своих долгах»

В преддверии майских праздников Управление Федеральной службы судебных приставов по Рязанской области проходит информационную акцию «Узнай о своих правах. Узнай о своих долгах». Всероссийская акция проходит по всей стране в один день — 27 апреля 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

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Целями проведения акции является консультативная и практическая помощь гражданам по вопросам принимаемых мер поддержки сторон исполнительного производства, информационной безопасности, а также получение информации о наличии задолженности и и своевременного ее погашения с помощью электронных сервисов ФССП России «Банк данных исполнительных производств», интернет-сайта ФССП России, личного кабинета портала «Госуслуг», а также приложения для смартфонов «ФССП».

В рамках акции на площадках МФЦ, расположенных в г. Рязань по адресам: ул. Почтовая 61 и ул. Каширина 1, с 09:00 до 13:00 пришло более тридцати граждан.

Они получили информацию об имеющихся на исполнении в отделах судебных приставов по г. Рязани исполнительных производствах.

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В то же время судебные приставы провели прием граждан на базе юридической клиники РГУ имени С. А. Есенина, расположенной по адресу: г. Рязань, ул. Семинарская 15. К сотрудникам Управления подходили с вопросами, касающиеся деятельности ведомства, как граждане, так и студенты вуза.

В рамках проводимой акции, судебные приставы разъяснили положения действующего законодательства об исполнительном производстве, порядок пользования банком данных. Должностные лица, в том числе с помощью раздаточного материала, объяснили посетителям как сохранить прожиточный минимум, а также рассказали о функционировании сервиса «Цифровое исполнительное производство»: предоставлении информации о ходе исполнительного производства, подаче заявлений, ходатайств, объяснений, и прочих документов по исполнительному производству с помощью портала «Госуслуги», а также способах оплаты имеющейся задолженности.

УФССП России по Рязанской области рекомендует не ждать применения мер принудительного взыскания или визита судебных приставов, а самостоятельно узнавать о своих задолженностях на официальном сайте Управления в разделе «Сервисы» — «Банк данных исполнительных производств» и на портале «Госуслуги», своевременно оплачивать образовавшуюся задолженность.