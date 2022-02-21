В Рязани продолжаются работы по заделке аварийных ям

По данным управления благоустройства города, в период с 10 по 17 февраля работы по ликвидации аварийных выбоин на улично-дорожной сети Рязани выполнялись на 8 участках по улицам: Солнечная, Каширина, п/п Приокский, Интернациональная, Октябрьская, проезд Шабулина, Семчинская, Зубковой.

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Работы по ликвидации аварийных выбоин с применением горячей асфальтобетонной смеси проведены на площади 164 кв. м. Всего с начала года заделка ям выполнена на 32 участках улично-дорожной сети. Общая площадь ремонта составила 1026 кв. м.

На предстоящей неделе планируется ремонт на улицах Щорса, Нахимова, Сережиной Горе, Октябрьской, Военных Автомобилистов.