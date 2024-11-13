В Рязани продолжаются поиски пропавшего студента Рязанского медуниверситета

В Рязани продолжаются поиски студента Рязанского государственного медицинского университета имени академика И.П. Павлова Эль Мшиши Адиль. 18-летний молодой человек пропал 7 ноября.

12 ноября спасатели МСО РязГМУ «Salus» имени В.И. Васильева организовали поисково-спасательные мероприятия. О том, как они проходят, волонтеры рассказали на своей странице во «ВКонтакте».

На поиски студента отправились 20 спасателей и добровольцев отряда. Они разделились на семь групп, каждая из которых получила определенный сектор поиска. Парня искали до 4-х часов ночи. Волонтеры охватили не только маршрут, обозначенный локатором, но и смежные территории. К сожалению, пока поиски так и не увенчались успехом.

Поиски Эль Мшиши Адиль продолжаются.