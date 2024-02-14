В Рязани продолжаются конкурсы «Воспитатель года России» и «Сердце отдаю детям»

13 февраля прошел второй день конкурсных испытаний муниципального этапа Всероссийских конкурсов «Воспитатель года России-2024» и «Сердце отдаю детям-2024». Об этом сообщила пресс-служба администрации Рязани.

Воспитатели детских садов № 37, 41, 121, 38, 146, 66, 112 дали открытые занятия. Дети путешествовали по планете Земля, изучали родной край и его достопримечательности, знакомились с просторами Окского заповедника, собирали «мешок историй» с тремя поросятами, изучали правила безопасного поведения зимой, развивали логику и техническое мышление, осваивали музыкальные инструменты.

В рамках муниципального этапа конкурса «Сердце отдаю детям» педагоги школ № 43, 63, 60/61, 64, 29, 6, 22, Центра детского творчества «Стрекоза» провели классные часы и открытые занятия. Учащиеся познакомились с элементами деревянного зодчества Рязани, узнали много нового о героях своей малой родины, попробовали себя в роли ученых, окунулись в мир профессий, разучили танцевальные движения и хоккейные приемы, изготовили собственную мозаику, полюбовались полотнами знаменитых художников и превратили необитаемый остров в цветущий оазис.

Дети с интересом и готовностью включились в процесс, конкурсанты продемонстрировали свои педагогические качества, а жюри оценило их профессиональное мастерство.

14 февраля будут определены суперфиналисты всех конкурсов. Они смогут представить экспертам и зрителям свои лучшие мастер-классы и принять участие в обсуждении актуальных вопросов современного образования.