В Рязани продолжают заделывать ямы на дорогах литой асфальтобетонной смесью

С 11 по 17 марта Дирекцией благоустройства города приведено в нормативное состояние более 540 квадратных метров проезжей части. Об этом сообщила пресс-служба администрации Рязани.

Выбоины заделали на аварийных участках улиц Гагарина, Дзержинского, Павлова, Соборная, Первомайский проспект, Михайловское шоссе, Крупской, Свободы, Новоселов, Зубковой, Бирюзова, Полонского, Соборная, Тепличная, Магистральная, Краснорядская, Московская, Каширина, Троицкий мост, Окское шоссе, Мервинская, Великанова и Октябрьская.

На предстоящей неделе планируется выполнение работ по ликвидации аварийных выбоин на участках автодорог по улицам Зубковой, Птицеводов, Героев Десантников, Ленинского Комсомола, Сережина гора, Голенчинское шоссе, Братиславская, Котовского, Костычева, Крупской, Вокзальная, Молодцова, Бирюзова, Новая, Татарская, Пушкина, площадь Мичурина, проезд Яблочкова и Новоселов.

В план могут быть внесены изменения в связи с погодными условиями.