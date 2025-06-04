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Общество

В Рязани продолжают модернизировать систему водоотведения

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В рамках проекта «Реконструкция системы водоотведения города Рязани», финансируемого за счет средств ППК «Фонд развития территорий», ведутся активные работы по обновлению коммунальной инфраструктуры. Об этом сообщил мэр города Виталий Артёмов.

На одной из ключевых площадок — канализационной насосной станции №4 — состоялась рабочая встреча, где обсудили ход выполнения работ, их качество и сроки. Особое внимание уделили проверке системы очистки воздуха, которая эффективно снижает концентрацию вредных веществ. На данный момент уже выполнено более 50% работ по замене трубопроводов и запорно-регулирующей арматуры.

«Подрядная организация планирует не снижать темпы реконструкции. Для оперативного решения всех возникающих вопросов будем и дальше проводить рабочие встречи на объектах» , — сказал Виталий Артемов.

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