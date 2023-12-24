В Рязани продолжают ликвидировать последствия ночного снегопада

В Рязани продолжают ликвидировать последствия сильного снегопада.

Задействовано 16 бригад, автовышки, автокраны, грузовые автомобили и порядка 20 бензопил. В уборке деревьев помогают управляющие компании.

Восстановлено движение троллейбусов на площади Попова. Ветка дерева убрана с контактной сети.

По данным на 14 часов 24 декабря в городе зафиксировано 186 упавших деревьев. 61 дерево распилено и убрано.

Работы проведены по следующим адресам. В Московском районе: Юбилейная 4, 8; Великанова 16 корп.1, 19; Московское шоссе 55, 57; Костычева 6, 16 корп.1; Космонавтов 9; Интернациональная 11, 13 а; Сельских строителей 3Е; Белякова 22, 23, 30; Народный бульвар 18; Бирюзова 13; 2-й тракторный проезд 3; 3-й тракторный проезд.

В Октябрьском районе: Северный переулок 1А; Семашко 52; Соколовская 5 корп.1; Разина 11; Советской Армии 3 корп. 4, 7,15; Скорбященский проезд 16; Новоселов 19 корп.2, 23 корп.1, 24 корп.1, 25, 27, 29, 34 корп.2, 35 корп.3; парк Скобелева; Касимовское шоссе 54 корп.3; Тимакова 6; Куйбышевское шоссе 4/1; Халтурина 5а.

В Советском районе: пл. Попова; Либкнехта 9; Фирсова 10, 20; Затинная 32; Скоморошинская 16; пос. Солотча ул. Первомайская, д.105 (10 деревьев). Много деревьев упало в пос. Остров. Данные уточняются.

В Железнодорожном районе: МОГЭС 5; Толстого 2; Шевченко 52А; Нахимова 68; 3-й Мопровский переулок 4 корп.1.

Порубочные остатки будут вывезены позднее. Работы продолжаются.