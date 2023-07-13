В Рязани продолжается валка аварийных деревьев

Как сообщает пресс-служба мэрии, аварийные деревья были убраны сразу с нескольких улиц города.

21 дерево было спилено на улицах Шевченко, Советской Армии, Есенина, 1-ая Линия, Космодемьянской, Кутузова, Лермонтова, Введенская, Урицкого, в поселок Божатково и Новопавловской роще.

С улиц Керамзавода, Семинарской, Горького, Новоселов, Советской Армии, Луговой, Есенина, Лермонтова, Свободы, Введенской, Дзержинского, Типанова, Высоковольтной, Весенней на переработку вывезено почти 80 кубических метров древесных отходов.

Уточняется, что специалисты дирекции благоустройства проводят валку только тех деревьев, которые по результатам комиссионного обследования были признаны аварийными.