В Рязани продолжается уборка пешеходных зон от снега и наледи

На уборку города 1 марта вышли 73 сотрудника Дирекции благоустройства. Они приводят в порядок пешеходные зоны, дорожки в парках и скверах, сообщила пресс-служба администрации Рязани.

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Так, с тротуаров на Московском шоссе убрали наледь, расчистили дорожки в сквере им. А.В. Александрова и сквере «Русский чай». От гололеда обработали дорожки в Нижнем городском саду, сквере на Соборной, Лыбедском бульваре, парке Морской славы, сквере у памятника Советско-Польского братства. Бригады мехуборки удаляли снег и наледь с проезжей части на улицах Спортивной, Свободы, Кальной.

Продолжается формовочная обрезка деревьев на Первомайском проспекте, работы проводятся также на улице Яхонтова. Мусор собирают на улицах Бирюзова, Молодцова, Чкалова, Ленина, Введенской, Семинарской, Первомайском проспекте, сквере на улице Княжье поле, проезде Шабулина.

Прошедшей ночью с улиц Свободы, Горького, Островского, Полонского, Ленина, Спортивной, Высоковольтной вывезли около 1,5 тыс. кубических метров снега.