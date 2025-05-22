В Рязанской области отремонтируют 24 участка автодорог протяженностью 17,7 км

На оперативном совещании в администрации города начальник управления дорожного хозяйства и транспорта Владимир Титов представил отчёт о текущем состоянии ремонта и обслуживания дорог.

В частности, в мае текущего года силами подрядной организации выполнены работы по ямочному ремонту на 7 участках дорог, общий объём составил 8 947 м2.

В текущем году за счет областного бюджета, в том числе в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», будут отремонтированы 24 участка автодорог протяженностью 17,7 км.

Проводятся конкурсные процедуры для строительства 2-х светофорных объектов (улица Интернациональная и Народный бульвар) и нанесение дорожной разметки термопластиком на 33-х центральных магистралях города, выполнены работы на 5 улицах в полном объеме.

В 3 квартале текущего года планируется участие в конкурсе Минтранса Рязанской области на получение субсидий заключения для 2-х летних контрактов на ремонт 11 участков дорог и мероприятии по повышению безопасности на переходах, включая детские учреждения.

В рамках программы «Окраины» отремонтируют 11 участков дорог общей протяженностью 5,5 км нас сумму 45 млн. руб. На двух объектах работы завершены, идет проверка и приемка, на остальных – ремонт продолжается.

По программе поддержки местных инициатив отремонтируют 12 участков дорог и тротуаров. По 3 объектам утверждено финансирование, по 2 – собрано софинансирование жителей. В ближайшее время работы будут согласованы с жителями, в июне определят подрядные организации.

Разрабатывается проектная документация на ремонт и капитальный ремонт 25 участков автодорог.

За счет бюджета города Рязани будут построены 3 парковочных пространства на ул. Вокзальной, ул. Некрасова, и ул. Кальная.

Проведена работа по обследованию 189 гарантийных объектов, на 85 участках выявлены гарантийные дефекты, в настоящее время устранены дефекты на 14 участках. Работы по устранению продолжаются.

С января по май МБУ «ДБГ» отремонтировало 11 419 кв. м дорожного полотна горячей асфальтобетонной смесью. Покрашены бортовые камни на 33 улицах.

Продолжается работа по мониторингу работы общественного транспорта. В июне планируется провести закупочные процедуры по ремонту и замене динамических информационных табло. С 1 мая введен новый троллейбусный маршрут №16А. Подготовлены документы для аукциона на контракт по пассажирским перевозкам маршрута № 46 по регратарифу.