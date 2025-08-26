В Рязани продолжается прием заявок на турнир по мини-футболу с призовым фондом 400 000 рублей

В Рязани 20 и 21 сентября пройдёт турнир по мини-футболу на траве среди любительских команд «Кубок Ривьеры». Призовой фонд соревнований — 400 тысяч рублей.

Турнир пройдёт в формате 5 на 5 на стадионе «Дядьково».

Для участия в соревнованиях необходимо подать заявку в установленной форме до 3 сентября на адрес: riveracup@recons.ru. Форма заявки доступна для скачивания по ссылке. Сбор заявок в самом разгаре, успейте зарегистрировать свою команду!

Турнир обещает стать одним из самых ярких спортивных событий этой осени, собрав на поле самые амбициозные любительские команды города. Для участников соревнований будет работать фудкорт, анимация для детей.

Вся информация о турнире и лайф-контент о ходе подготовки в телеграм-канале.

Телефон для справок: +7 (920) 630-60-64.

Генеральный спонсор турнира — ГК «Реконструкция».

Возрастное ограничение 6+.