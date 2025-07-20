В Рязани Продолжается преображение сквера Трудовой доблести

Глава администрации города Рязани Виталий Артемов провел очередную рабочую встречу с подрядной организацией, занимающейся благоустройством сквера Трудовой доблести. О ходе работ он рассказал в своих соцсетях.
Часть сквера у вокзала практически готова. Осталось установить лавочки и урны. На основной территории работы продолжаются. На центральной дорожке ведется укладка тротуарной плитки. В сквере реализован проект «Чистое небо», кабели и провода убраны под землю. У будущего монумента появились ступени.
Торжественное открытие сквера Трудовой доблести состоится в конце августа.