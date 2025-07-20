В Рязани Продолжается преображение сквера Трудовой доблести

Глава администрации города Рязани Виталий Артемов провел очередную рабочую встречу с подрядной организацией, занимающейся благоустройством сквера Трудовой доблести. О ходе работ он рассказал в своих соцсетях.

Часть сквера у вокзала практически готова. Осталось установить лавочки и урны. На основной территории работы продолжаются. На центральной дорожке ведется укладка тротуарной плитки. В сквере реализован проект «Чистое небо», кабели и провода убраны под землю. У будущего монумента появились ступени.

«В ближайшие дни планируется привезти гранитные части стелы «Город трудовой доблести» и материал для облицовки», — отметил Виталий Артемов на своей странице в социальных сетях.

Торжественное открытие сквера Трудовой доблести состоится в конце августа.