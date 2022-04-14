В Рязани продолжается подготовка к празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

Состоялось очередное заседание рабочей группы по подготовке к празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне с участием первого заместителя главы муниципального образования Ларисы Максимовой, главы администрации Рязани Елены Сорокиной, руководителей структурных подразделений администрации, ветеранских и общественных организаций.

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Собравшиеся обсудили предварительный план празднования. Предполагается, что в этом году состоятся традиционные и любимые горожанами мероприятия — торжественный парад, смотр-конкурс «Песня в солдатском строю», шествие «Бессмертного полка», праздничный концерт.

Также на заседании обсуждались детали подготовки к празднику городской среды, сообщила пресс-служба гордумы.