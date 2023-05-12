В Рязани продолжается ямочный ремонт дорог

По информации управления благоустройства, с 5 по 12 мая работы по ликвидации выбоин в асфальтобетонном покрытии автомобильных дорог на территории города проводились на 11 участках улиц: Быстрецкая, в поселке Солотча, Восточный Промузел, Солнечная, Московская, Михайловское шоссе, Малое шоссе, Шереметьевская, Московское шоссе, Новая, Есенина. Общая площадь работ – более 700 кв. м.

Силами подрядной организации устранена колейность на участках автодорог по улицам Есенина, Касимовское шоссе, Новая и Интернациональная. Площадь работ составила более 6300 кв. м.

На предстоящей неделе планируется выполнение работ по ямочному ремонту на участках автодорог по улицам: Ломоносова, Матросова, Стройкова, Быстрецкая, 2-й Дачный переулок, Крупская (участок к МФЦ), Интернациональная, дорога в поселок Карцево, Новоселковская, Восточный Промузел, Либкнехта, Рыбацкая, проезд Речников, Свободы и Окское шоссе.

Об этом сообщила пресс-служба администрации Рязани.