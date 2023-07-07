В Рязани продолжается ямочный ремонт

Как сообщает сайт городской администрации, ремонт прошел на 13 участках.



Восстановление асфальтового покрытия от выбоин уже прошло на участке от Васильевского проезда до д. 51 корп. 1 по улице Новоселов, автодороге на поселок Борки, Белякова, проезде от улицы Урицкого до улицы Фирсова, Толстого, автодороге от улицы Зубковой до улицы Новоселов, Островского, Центральной, Мюнстерской, Михайловском шоссе, проезде Грибоедова, проезде от улицы Урицкого до улицы Фирсова, Зубковой вдоль Академии тенниса.



Общая площадь работ составила почти 1100 квадратных метров.



На будущей неделе планируется выполнение работ на участках по улицам Разина, Дачная, Крупской, 2-й Тракторный проезд, Бирюзова, Троицкий мост, поселок Мехзавода, автодорога на поселок Борки, Белякова, Лизы Чайкиной и Матросова.