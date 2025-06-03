Вторник, 3 июня, 2025
22.3 C
Рязань
Фото: https://t.me/ve_artemov/1062
Общество

В Рязани продолжается благоустройство улицы Мюнстерской

7info7

В Рязани продолжается масштабный ремонт улицы Мюнстерской. О проводимых работах рассказал на заседании регионального Правительства мэр города Виталий Артемов.

Ремонт ведется по графику и охватывает несколько этапов: реставрацию подпорной стенки, установку ограждений, мощение тротуаров, монтаж освещения, озеленение и установку малых архитектурных форм. Все необходимые материалы уже завезены на объект.

Также, ведется ремонт дороги на улице Мюнстерской в направлении улицы Почтовой. Для обеспечения проезда движение частично перекрыто.

«На данный момент работы выполнены на 85%, срок окончания — 30 июня. Совсем скоро рязанцы и гости города увидят этот участок Большого пешеходного маршрута обновленным», — подытожил Виталий Артемов.

Вы можете читать наши материалы в соцсетях. Подписывайтесь, чтобы не пропустить!!! ВКонтакте, Telegram, Дзен, Одноклассники

Самые читаемые материалы

Новости России

«Это позор»: Сладков резко высказался о воскресной атаке ВСУ на Россию

Военный корреспондент Александр Сладков прокомментировал в телеграм-канале воскресную атаку...
Происшествия

Водителя фуры, с помощью которой украинцы организовали атаку дронов в Рязани, допросили следователи

Мужчина рассказал, как так вышло, что он управлял фурой, которую задействовали для атаки военных объектов.
Происшествия

После массовой атаки дронов на российские военные объекты начался розыск предпринимателя Тимофеева

По сообщению источника, именно ему принадлежали фуры с беспилотниками, которые задействовали в террористических действиях.
Новости России

Стали известны детали закладки взрывчатки на мосту под Брянском

По информации источника, мост проверяли 30 мая, тогда ничего подозрительного специалисты не нашли. Следовательно, взрывчатку установили 31 числа, в ночь на 1 июня она сдетонировала. 
Новости России

Что творится за ширмой: Азаров раскрыл правду о переговорах в Стамбуле

Сегодняшние переговоры России и Украины в Стамбуле были далеки от реального диалога и мира, больше напоминая "обмен документами", заявил бывший премьер-министр Украины (2010-2014) Николай Азаров

Последние новости

Медицина

Врачи ОДКБ спасли ребенка, который попал под машину на велосипеде с неисправными тормозами

Восьмилетний рязанец получил серьезную травму, катаясь на велосипеде с неисправными тормозами. Юный велосипедист любит скорость. Но на пути возникает неожиданное препятствие – машина.
Спорт

Опубликована программа забега, посвященного Дню России

Жителей Рязани приглашают принять участие в физкультурно-оздоровительном мероприятии «Забег, посвященный Дню России», которое состоится 11 июня в Мемориальном парке.
Транспорт и дороги

Самый проблемный участок региональной дороги Ухолово – Ясенок – Ибердский планируют отремонтировать в 2025 году

Продолжается ремонт въездных трасс, в частности, на направлении «Тамбов – Шацк». Школьные маршруты являются приоритетом при формировании плана по ямочному ремонту.
Общество

В соцсетях распространяются фейки о ЧС в Рязанской области

Жители Рязанской области столкнулись с ложной информацией, активно распространяемой через закрытые аккаунты и паблики.
Происшествия

Установлены участники драки в рязанском троллейбусе

В Рязани полицейские установили личности четырёх человек, участвовавших в конфликте в троллейбусе пятого маршрута. Все доставлены в отдел полиции.
Новости России

Депутат ГД объяснила, почему она против смертной казни для мигрантов-насильников

Депутат Госдумы Светлана Бессараб заявила, что смертная казнь для мигрантов, осуждённых за насильственные преступления, недопустима из-за возможности судебных ошибок.
Новости России

Политолог раскрыл грустный смысл переговоров России и Украины

Переговоры между Россией и Украиной носят технический характер и не направлены на достижение мирного урегулирования.
Транспорт и дороги

В Рязани временно ограничат движение на улицах Сережина Гора и Бугровка

В Рязани 4 и 5 июня с 20:00 до 05:00 будет ограничено движение по улицам Сережина Гора и Бугровка из-за ремонтных работ. Водителям рекомендуют заранее планировать маршрут.