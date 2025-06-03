В Рязани продолжается благоустройство улицы Мюнстерской

В Рязани продолжается масштабный ремонт улицы Мюнстерской. О проводимых работах рассказал на заседании регионального Правительства мэр города Виталий Артемов.

Ремонт ведется по графику и охватывает несколько этапов: реставрацию подпорной стенки, установку ограждений, мощение тротуаров, монтаж освещения, озеленение и установку малых архитектурных форм. Все необходимые материалы уже завезены на объект.

Также, ведется ремонт дороги на улице Мюнстерской в направлении улицы Почтовой. Для обеспечения проезда движение частично перекрыто.

«На данный момент работы выполнены на 85%, срок окончания — 30 июня. Совсем скоро рязанцы и гости города увидят этот участок Большого пешеходного маршрута обновленным», — подытожил Виталий Артемов.