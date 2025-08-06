В Рязани продолжается благоустройство сквера на улице Чкалова

Первый заместитель главы муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Антон Астафьев и депутат округа №5 Сергей Самарский совместно с главой администрации города Виталием Артемовым и представителями подрядных организаций проверили, как продвигается благоустройство сквера на улице Чкалова.
По словам депутатов, работы уже на финальной стадии: дорожки расширены, уложена тротуарная плитка, смонтировано современное уличное освещение. В ближайшее время начнется озеленение газонов. Проект реализуется в рамках программы поддержки местных инициатив, на него выделено 6,7 млн рублей.
Всего на депутатском контроле – 150 объектов. За ходом их ремонта можно следить в режиме онлайн на интерактивной карте: np.er62.ru.