В Рязани продолжается благоустройство сквера на улице Чкалова

Первый заместитель главы муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Антон Астафьев и депутат округа №5 Сергей Самарский совместно с главой администрации города Виталием Артемовым и представителями подрядных организаций проверили, как продвигается благоустройство сквера на улице Чкалова.

По словам депутатов, работы уже на финальной стадии: дорожки расширены, уложена тротуарная плитка, смонтировано современное уличное освещение. В ближайшее время начнется озеленение газонов. Проект реализуется в рамках программы поддержки местных инициатив, на него выделено 6,7 млн рублей.

«Благоустройство квартала, расположенного между площадью Победы и вокзалом «Рязань-2», ведется комплексно. В 2024 году здесь было благоустроено 9 дворовых территорий, в этом году отремонтирован большой участок улицы Чкалова, в завершающую стадию выходит обустройство нового сквера с установкой там стелы «Рязань – город трудовой доблести». Уже ко Дню города сквер будет полностью обновлен», — сказал Сергей Самарский.

Всего на депутатском контроле – 150 объектов. За ходом их ремонта можно следить в режиме онлайн на интерактивной карте: np.er62.ru.