В Рязани продолжается благоустройство площади Победы

В Рязани продолжаются работы по благоустройству монумента на площади Победы. Первый заместитель главы муниципального образования, председатель РГД Антон Астафьев, депутаты Рязанской областной и городской Думы, представители администрации города и подрядной организации проконтролировали ход работ.

Реконструкция ведётся в рамках национальной программы «Инфраструктура для жизни». В рамках проекта проводятся масштабные работы, включающие: ремонт скульптурной группы, стены-стелы, обелиска, замену и восстановление покрытий ступеней и постаментов, мощение тротуарной плиткой, укладку новой кабельной канализации (для убранства электропроводки), замену старых столбов освещения.

На данный момент завершены демонтажные работы, и объект подготовлен к чистовой отделке. Общая стоимость проекта составляет 28 млн. рублей. Завершение реконструкции запланировано на август текущего года, работы ведутся в соответствии с графиком.

«Благоустройство монумента на площади Победы – это большая и важная работа по сохранению исторической памяти и уважения к подвигу наших защитников. Памятник символизирует мужество и стойкость людей, которые сражались за свободу и независимость нашей страны, поэтому особенно важно, чтобы его реконструкция прошла качественно, на достойном уровне», – сказал Антон Астафьев.



Все строящиеся и ремонтируемые в Рязани объекты можно найти на интерактивной карте: np.er62.ru.