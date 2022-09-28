В Рязани продолжается благоустройство общественных и дворовых территорий. 28 сентября глава администрации Рязани Елена Сорокина проехала по нескольким объектам. Об этом она написала на странице ВКонтакте.

На улице 3-е Бутырки во дворе дома 3, корпус 4 проводится ремонт двора — асфальтирование, новый бортовой камень, парковка. В настоящее время работы выполнены на 80%.

Рядом идет ремонт автодороги по ул. 3-е Бутырки протяженностью 792 м. Тут также меняют асфальт на проезжей части, устанавливают бордюры, ремонтируют тротуары, обустраивают парковку. Готово 65% от запланированного — осталось сделать верхний слой асфальта, нанести дорожную разметку, укрепить обочины.

Работы на двух объектах в активной фазе. После завершения подрядчикам необходимо убрать строительный мусор, восстановить благоустройство прилегающих территорий. Без этого дорогу и двор не примут.

Также Сорокина посмотрела, как благоустраивается зеленая зона между улицей Качевской и Ряжским шоссе. Сквер здесь был еще в 60–70-е годы прошлого века. В 2021 году в рамках областной программы поддержки местных инициатив удалили заросли, спланировали территорию, замостили тротуарной плиткой пешеходные дорожки.

В этом году реализация проекта продолжается. Уложена плитка на дополнительных пешеходных дорожках, подсыпан плодородный грунт, посеян газон, продолжаются работы по устройству освещения, запланирована установка лавочек и урн. Срок выполнения работ по второму этапу — до конца октября.