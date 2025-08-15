В Рязани продлили срок ограничения движения по улице Гагарина

Администрация Рязани сообщила о продлении срока ограничения движения транспорта по улице Гагарина.

В связи с капитальным ремонтом теплотрассы и закрытием движения транспорта на автомобильной дороге по улице Гагарина от д. 1/77 по улице Черновицкой до д. 88 по улице Стройкова в период с 12.00 10 июля до 23.00 18 августа, движение городского пассажирского будет организовано по следующей схеме:

— автобусы маршрутов №30М3, №33М2, №50М3, №71М2, №85М3, №90М2, №99М2 в прямом и обратном направлении следуют по ул. Полетаева, ул. Островского, далее по своим маршрутам;

— автобусы маршрутов №32М3, №49М2, №62М2 в прямом и обратном направлении следуют по ул. Островского, ул. Полетаева, далее по своим маршрутам;

— автобусы маршрута №58М2 в прямом и обратном направлении следуют по ул. Островского, ул. Черновицкая, далее по маршруту;

— автобусы маршрута №2 в прямом и обратном направлении следуют по ул. Дзержинского, ул. Ленинского Комсомола, ул. Островского, ул. Черновицкая, далее по маршруту;

— автобус маршрута №23 в прямом и обратном направлении следует по ул. Островского, ул. Ленинского Комсомола, далее по маршруту;

— автобусы маршрута №16 в прямом и обратном направлении следуют по ул. Островского, ул. Ленинского Комсомола, ул. Дзержинского, ул. Гагарина, далее по маршруту;

— автобусы маршрута №6 следуют до остановочного пункта ОАО «Завод точного литья»;

— автобусы маршрута №20 при движении от остановочного пункта «Кинотеатр Дружба» следуют по ул. Высоковольтная, ул. Островского, далее по маршруту, в обратном направлении по ул. Высоковольтной, ул. Шевченко, ул. Дзержинского, далее по маршруту;

— троллейбусы маршрута №5в и №5нв следуют до остановочного пункта «Памятник Ф.Полетаеву».