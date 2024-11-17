В Рязани признали незаконной парковку на улице Новосёлов

Рязанская мэрия добилась признания незаконной автопарковки на улице Новосёлов. Соответствующее решение вынес арбитражный суд.

Ранее ООО «Парковка» обратилась в мэрию с заявлением о предоставлении в собственность без проведения торгов земельного участка на улице Новосёлов, на котором расположена автостоянка. Судом установлено, что разрешение организации в мэрии не выдавали.

Как итог — право собственности организации на стоянку признано недействительным. Из реестра недвижимости запись о ней будет исключено.

Решение не вступило в законную силу.