Суббота, 15 июня, 2024

В Рязани привели в порядок лестницу в переулке Войкова

Автор: 7info

Опубликовано

Фото: vk.com/mcu_62

В Рязани коммунальные службы привели в порядок лестницу в переулке Войкова, сообщает Муниципальный центр управления.

На неприемлемое состояние лестницы, расположенной в туристической зоне на маршруте от Рязанского цирка до РГУ им. С. А. Есенина, пожаловалась в соцсетях жительница Рязани.

Мусор и грязь были вынесены на лестничные ступени сильнейшими ливнями, что делало конструкцию небезопасной для передвижения горожан и гостей города.

Муниципальный центр управления отработал заявку. Коммунальные службы убрали мусор и привели лестницу в порядок.

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