В Рязани привели в порядок лестницу в переулке Войкова

В Рязани коммунальные службы привели в порядок лестницу в переулке Войкова, сообщает Муниципальный центр управления.

На неприемлемое состояние лестницы, расположенной в туристической зоне на маршруте от Рязанского цирка до РГУ им. С. А. Есенина, пожаловалась в соцсетях жительница Рязани.

Мусор и грязь были вынесены на лестничные ступени сильнейшими ливнями, что делало конструкцию небезопасной для передвижения горожан и гостей города.

Муниципальный центр управления отработал заявку. Коммунальные службы убрали мусор и привели лестницу в порядок.