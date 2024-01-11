В Рязани присяжные вынесли вердикт по делу о двойном убийстве

10 января 2024 года в Рязанском областном суде коллегией присяжных заседателей вынесен обвинительный вердикт без снисхождения в отношении И., 1994 года рождения. Он обвинялся в совершении преступления, предусмотренного п. «а», «б», «ж» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц в связи с выполнением данными лицами общественного долга, группой лиц по предварительному сговору).

Согласно вердикту присяжных заседателей в отношении гражданина И., являвшегося членом сообщества «Сеть»* (запрещено в РФ и признано террористической организацией), с апреля 2017 года осуществлялось уголовное преследование. Желая избежать привлечения к уголовной ответственности, он скрылся от правоохранительных органов на территории города Рязани вместе со своими знакомыми П., Д.и Л.

В апреле 2017 года Д. и Л. высказали подсудимому И. и его знакомому П., что хотят прекратить скрываться от следствия, вернуться в Пензу и явиться в правоохранительные органы с повинной.

И. и П., опасаясь, что их знакомые дадут показания, изобличающие как самих себя, так и их, приняли решение убить последних. Они разработали план, согласно которому под обманным предлогом выехали с потерпевшими в лесной массив на территории Рязанской области. Подсудимый И. нанес потерпевшей Л. несколько ударов ножом, от которых она скончалась на месте. А его знакомый П. выстрелил в потерпевшего Д. из самозарядного карабина, а затем нанес удар ножом, от чего последний скончался на месте.

В Рязанском областном суде коллегией присяжных заседателей из 8 человек уголовное дело рассматривалось более года в связи с большим количеством свидетелей, проживающих за пределами Рязанской области, а также значительным объемом материалов из дела. Вопросный лист состоял из четырех вопросов. Более 15 свидетелей были допрошены с использованием системы видеоконференц-связи с Москвой, Пензой, Республикой Мордовией, Омском, Республикой Мари Эл, Кировской областью. Вердикт присяжными был вынесен единодушно.

После обсуждения участниками уголовного процесса последствий вердикта профессиональным судьей будет вынесен приговор.

*Запрещенная в России террористическая организация.