В Рязани приостановили деятельность кафе за незаконную продажу алкоголя

Арбитражный суд Рязанской области вынес решение о привлечении ООО «Монолит» к административной ответственности за нарушение правил продажи алкоголя, сообщает пресс-служба суда.

Полицейские выявили факт продажи спиртного без лицензии в кафе, расположенном в Советском районе города. На владельца заведения составили протоколы, МВД обратилось в суд.

Арбитражный суд привлёк ООО «Монолит» к ответственности, работа кафе приостановлена на 90 суток. Изъятое спиртное утилизировано.

На момент опубликования пресс-релиза решение суда в законную силу не вступило.