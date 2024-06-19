Среда, 19 июня, 2024

В Рязани приостановили деятельность кафе за незаконную продажу алкоголя

Автор: 7info

Опубликовано

Изображение от Freepik

Арбитражный суд Рязанской области вынес решение о привлечении ООО «Монолит» к административной ответственности за нарушение правил продажи алкоголя, сообщает пресс-служба суда.

Полицейские выявили факт продажи спиртного без лицензии в кафе, расположенном в Советском районе города. На владельца заведения составили протоколы, МВД обратилось в суд.

Арбитражный суд привлёк ООО «Монолит» к ответственности, работа кафе приостановлена на 90 суток. Изъятое спиртное утилизировано.

На момент опубликования пресс-релиза решение суда в законную силу не вступило.

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