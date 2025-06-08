В Рязани приняли роды у пациентки с массивной тромбоэмболией легочной артерии

В Рязани приняли роды у пациентки после массивной тромбоэмболии легочной артерии (ТЭЛА). Об этом сообщается в группе перинатального центра «ВКонтакте».

Тромбоэмболия легочной артерии — закупорка сгустками крови одного из главных кровеносных сосудов, по которому кровь движется от сердца к легким. Данное состояние жизненно опасно. При массивном повреждении происходит закупорка более 50% сосудов лёгких, при 75% повреждении развивается смертельная ТЭЛА.

У Екатерины было осложнение во время беременности в виде ТЭЛА. К счастью, малыш достиг 30 недель и не заметил, что его мама болеет.

Чтобы спасти обоих пациентов, врачи Перинатального центра, Областной клинической больницы, Областного кардиологического диспансера провели процедуру растворения многочисленных тромбов в лёгких. Во время беременности такая терапия проводится очень редко, но риск возможных осложнений в данном случае ниже, чем польза, по сути, сразу для двух пациентов.

Благодаря врачам разных учреждений, в том числе федерального медицинского центра г. Москвы, в Рязанском перинатальном центре Екатерина родила доношенного мальчика Тимофея весом 3000 г. Отмечается, что операция кесарева сечения в несколько раз повысила бы риск образования тромбов.

Тимофей стал третьим ребёнком у родителей, младшим братиком у 11-летней сестры Елизаветы и старшего 19-летнего Вадима. Сейчас Екатерина и Тимошка выписаны домой. Женщина продолжает лечение и находится под контролем врачей.