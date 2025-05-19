В Рязани приняли роды у пациентки с гигантской миомой матки

В Перинатальном центре приняли роды у пациентки с гигантской миомой матки. Об этом сообщили в группе медучреждения ВКонтакте.
Миома матки — доброкачественная опухоль, но, достигая больших размеров, может представлять угрозу для нормального течения беременности и родов. В зависимости от расположения миоматозные узлы могут стать механическим препятствием для продвижения головки малыша в процессе его рождения. Это, в свою очередь, может явиться показанием для оперативного родоразрешения путём кесарева сечения.
Пациентка была заранее госпитализирована в Перинатальный центр. Миома матки у нее была выявлена ещё в малом сроке беременности, и после дообследования было принято решение о возможности самостоятельных родов. В результате она стала мамой в четвёртый раз. Новорожденная дочурка появилась на свет с весом 2800 г, 8/9 баллов по Апгар.
Послеродовой период протекал гладко, и в настоящее время мама и малышка выписаны домой. Теперь уже необходимый контроль за состоянием миоматозного узла, его размерами будет происходить амбулаторно. По прогнозам акушеров-гинекологов, на фоне грудного вскармливания возможен вариант уменьшения в размерах образования, и при необходимости лечения оно будет проведено в более благоприятных условиях — вне беременности, что позволяет минимизировать объём операции и кровопотери.
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