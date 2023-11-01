В Рязани приняли присягу 5 молодых сотрудников прокуратуры

В Рязани, в преддверии Дня народного единства молодые специалисты прокуратуры в торжественной обстановке приняли Присягу прокурора. Подробности сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

Церемония приведения к присяге молодых специалистов, впервые назначенных на должности помощников подчиненных прокуроров, прошла 31 октября в музее истории Великой Отечественной войны и поискового движения Рязанской области.

Клятву верности Закону принесли пять сотрудников. Прокурор Рязанской области Дмитрий Коданёв поздравил вступивших в ряды прокурорских работников со знаменательным событием, отметил важность и значимость выбранной профессии, пожелал молодым специалистам быть верными всегда и везде священной клятве.

С тёплой напутственной речью выступили и члены Совета ветеранов Региональной общественной организации ветеранов прокуратуры.