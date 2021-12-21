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Вторник, 21 декабря, 2021
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В Рязани придумали, как убрать лужу на отремонтированном перекрёстке у «Глобуса»

7info

Для того, чтобы убрать лужу на пешеходном переходе у гипермаркета «Глобус», сделают ещё один колодец ливневой канализации. Об этом на странице губернатора Николая Любимова сообщили представители администрации Рязани.

Ранее рязанцы неоднократно жаловались на то, что на переходе скапливается вода.

Масштабный ремонт перекрёстка Касимовского шоссе с улицей Советской Армии завершился осенью 2021 года. После этого начались жалобы в соцсетях.

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Мэрия сообщила, что специалисты благоустройства на месте провели совещание с представителем подрядчика ремонта. Там и было принято решение сделать колодец.

— В настоящее время в адрес ООО «СК «ВИРАЖ» направили претензию по факту не устранения указанного дефекта, — говорится в сообщении.

Администрация Рязани обещает наложить штраф, если компания не сделает колодец.

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