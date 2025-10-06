В Рязани при поддержке «Роснефти» прошел масштабный фестиваль, посвященный 130-летию Сергея Есенина

Фестиваль «Поэт каждого из нас» состоялся на двух площадках – в городе Рязани и в селе Константиново под Рязанью, на родине великого русского поэта. Генеральным спонсором мероприятия выступила Рязанская нефтеперерабатывающая компания, входящая в структуру «Роснефти».

Центральным событием фестиваля стало открытие выставки «Мое степное пенье сумело бронзой прозвенеть…», которая прошла в Государственном музее-заповеднике С.А. Есенина. Выставка, размещенная в каретном дворе, посвящена памятникам русской литературы Серебряного века. В торжественной церемонии открытия приняли участие губернатор Рязанской области Павел Малков, культурные деятели, жители и гости региона.

Экспозиция включает более 200 экспонатов, среди которых уникальные артефакты, представленные впервые. Среди них дневник Сергея Есенина, письма его детей, малоизвестные архивные документы, переписки современников, материалы посмертных экспертиз и другие исторические предметы.

Директор государственного музея-заповедника имени Сергея Есенина Вячеслав Журавлёв отметил: «Культура и бизнес организовали этот замечательный проект. Мы не ставим точку и тем более восклицательного знака, мы предлагаем всем гостям выставки самим провести свое собственное расследование».

Программа фестиваля также включала иммерсивные театральные постановки, мастер-классы, конференции и другие культурные мероприятия. Для юных любителей поэзии были организованы игры и старинные русские аттракционы.

Концертная программа в селе Константиново включала спектакль с участием актера Сергея Безрукова, музыкально-поэтические выступления симфонического оркестра и актеров театра и кино.

Завершился фестиваль семейным арт-фестивалем в Рязани. В рамках мероприятия прошли мастер-классы по чтению стихов и рисованию, награждение победителей всероссийской акции «Есенинский диктант», а также большой концерт с участием юных талантов города.

Возрастное ограничение 6+.