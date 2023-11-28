В Рязани презентуют фильм о Екатерине Давыдовне Аглинцевой

В четверг, 30 ноября, в 15:00 в Центральной городской библиотеке им. С. А. Есенина в Рязани состоится презентация фильма «Несравненная». По окончании демонстрации фильма зрителей ждет встреча с автором проекта Наталией Макаровой и творческой группой.

Возрастное ограничение: 12+.

14 июня 2023 года Рязань отметила 140 лет со дня рождения Екатерины Давыдовны Аглинцевой. Екатерина Давыдовна — совершенно необычная личность: блестящая светская дама, обаятельный человек, олицетворявший собой высший слой российской интеллигенции.

Необычными были ее манеры, интонация голоса, сияющие добрые глаза. Она была очень искренней и честной, беззаветно любила детей. Прекрасно знала русскую и зарубежную литературу, сама обладала литературным даром. Сочиняла музыку к спектаклям, писала пьесы для своих учеников. Среди ее учеников всемирно известные деятели отечественной культуры — профессора российских вузов:

— Заслуженный деятель искусств РСФСР, Народный артист СССР, Александр Степанович Пирогов

— Григорий Степанович Пирогов

— Народный артист СССР Клавдий Борисович Птица;

— Доктора искусствоведения, профессора московской консерватории Холоповы Валентина Николаевна и Юрий Николаевич,

— Народный артист РСФСР Евгений Григорьевич Попов — композитор и основатель Рязанского государственного академического русского народного хора;

— Народный артист РСФСР, композитор, создатель и руководитель Пензенского хора Октябрь Васильевич Гришин;

— Георгий Михайлович Кантор — Заслуженный деятель искусств РФ и республики Татарстан.

Детская музыкальная школа № 1 им. Е. Д. Аглинцевой носит имя этого выдающегося педагога.