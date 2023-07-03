3 июля в Рязани презентовали проект «Педагогического сквера». Присутствовали на презентации губернатор Рязанской области Павел Малков, и. о. главы администрации Виталий Артёмов, скульптор Олег Седов, сообщает издательство «Пресса».

Ко Дню учителя в этом году в сквере хотят установить скульптуру и благоустроить территорию вокруг неё. Проект памятника представляет собой стопку книг, по которой карабкаются символы педагогов — пеликаны. Рядом с маленькими пеликанами установят фигурку женщины-учителя, которая наблюдает за своими учениками. Проект памятника пока что находится на доработке.

К 1 сентября следующего года в «Педагогическом сквере» проведут остальные работы по благоустройству. Там устроят новые тропинки, а здание управления образования украсят зеркальными панелями с надписями. В сквере появится подсветка.

Фото издательства «Пресса»