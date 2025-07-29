В Рязани представили афишу летних мероприятий в парках на август

Для жителей и гостей Рязани продолжается реализация проекта «Лето в городе». Все желающие могут выбрать для себя удобный формат отдыха в различных частях города.
В программе проекта – фестивали, концерты, мастер-классы, спортивные тренировки и занятия, кино в парке под открытым небом, детские программы и многое другое.
Локации — более десяти городских площадок:
– Парк имени Гагарина
– Парк железнодорожников
– Нижний городской сад
– Лесопарк
– ЦПКиО
– Бульвар Скобелева
– Сквер Александрова
– Есенинский бульвар и другие.
Среди самых ярких событий:
– экскурсионная программа «Район, в котором я живу»
– выступления вокальных ансамблей
– уличные акции «Лето читательских удовольствий», «Рязань — город, где живет история»
– кинопоказы: «Формула любви», «Джентльмены удачи», «Ты у меня одна», «В зоне особого внимания»
Для детей — игровые программы, квесты, мастер-классы, интерактивные спектакли и творческие лаборатории.
Программа может меняться, следить за обновлениями можно на официальных каналах администрации города.
Возрастное ограничение: 0+.