В Рязани представили афишу летних мероприятий в парках на август

Для жителей и гостей Рязани продолжается реализация проекта «Лето в городе». Все желающие могут выбрать для себя удобный формат отдыха в различных частях города.

В программе проекта – фестивали, концерты, мастер-классы, спортивные тренировки и занятия, кино в парке под открытым небом, детские программы и многое другое.

Локации — более десяти городских площадок:

– Парк имени Гагарина

– Парк железнодорожников

– Нижний городской сад

– Лесопарк

– ЦПКиО

– Бульвар Скобелева

– Сквер Александрова

– Есенинский бульвар и другие.

Среди самых ярких событий:

– экскурсионная программа «Район, в котором я живу»

– выступления вокальных ансамблей

– уличные акции «Лето читательских удовольствий», «Рязань — город, где живет история»

– кинопоказы: «Формула любви», «Джентльмены удачи», «Ты у меня одна», «В зоне особого внимания»

Для детей — игровые программы, квесты, мастер-классы, интерактивные спектакли и творческие лаборатории.

Программа может меняться, следить за обновлениями можно на официальных каналах администрации города.

Возрастное ограничение: 0+.