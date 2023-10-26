Четверг, 26 октября, 2023
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В Рязани гордума продлила льготы по земельному налогу участникам СВО

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На заседании Рязанской городской Думы принято решение о продлении льготы по земельному налогу гражданам, призванным на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации на налоговый период 2022–2023 годов.

Принято решение расширить категории налогоплательщиков, включив в них граждан, принимающих и принимавших участие в СВО, а также обеспечивающих и обеспечивавших выполнение задач в ходе СВО на территории Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, из числа военнослужащих, полиции, сотрудников органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы и Следственного комитета Российской Федерации, заключивших контракт о пребывании в добровольческом формировании.

Эта меры позволят снизить финансовую нагрузку на семьи участников специальной военной операции.

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