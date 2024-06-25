В Рязани предложили приватизировать муниципальные предприятия «КОМПЛЕКС» и «УКС»

На заседании комитета по бюджету и налоговой политике Рязанской городской Думы депутаты рассмотрели вопросы приватизации муниципального предприятия города Рязани «КОМПЛЕКС» и муниципального предприятия «Управление капитального строительства города Рязани».

Проект решения предполагает преобразовать МП города Рязани «КОМПЛЕКС» в ООО «КОМПЛЕКС» с уставным капиталом 6 572 000 рублей, с долей единственного учредителя — муниципального образования — городской округ город Рязань в размере 100% номинальной стоимости доли в размере уставного капитала.

МП «Управление капитального строительства города Рязани» предлагается преобразовать в ООО «Агентство по развитию города Рязани» с уставным капиталом 19 911 000 рублей, с долей единственного учредителя — муниципального образования — городской округ город Рязань в размере 100% номинальной стоимости доли в размере уставного капитала.

Также члены комитета одобрили условия приватизации нежилого здания, расположенного по адресу: ул. Фурманова, д. 15, являющегося исторически ценным градоформирующим объектом «Дом жилой, 1949 г., ул. Фурманова, 15». В обязанности нового собственника объекта будут входить обязательства по восстановлению здания в прежних параметрах.

На заседании комитета депутаты обсудили предложение администрации города об установлении дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан по полному или частичному освобождению от платы за услуги по перевозке пассажиров автомобильным и наземным электрическим транспортом общего пользования города Рязани. Проект документа предполагает уточнить перечень категорий граждан, имеющих право на льготы, а также устанавливает фиксированное количество поездок на автомобильном и наземном электрическом транспорте общего пользования на муниципальных маршрутах регулярных перевозок для каждой категории граждан — 50 поездок в календарном месяце. Действие льгот будет распространяться как на муниципальный, так и на коммерческий общественный транспорт.

Во время обсуждения проекта решения депутаты городской Думы предложили распространить вышеуказанную льготу на вдов и вдовцов участников специальной военной операции.

Окончательное решение по всем вопросам будет принято на заседании РГД, сообщает пресс-служба представительного органа.