Воскресенье, 23 октября, 2022
Татьяна Проводина

В Рязани пожилой мужчина пострадал, зацепившись рюкзаком за поезд

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Изображение от wirestock на Freepik

На платформе Лагерный пенсионер получил травмы, зацепившись рюкзаком за поезд. Об этом пишет YA62.ru, ссылаясь на источник в экстренных службах.

Инцидент произошёл в 6:43 в воскресенье, 23 октября. Мужчина 1939 года рождения зацепился рюкзаком за скорый поезд Санкт-Петербург – Адлер, – говорится в сообщении.

Пострадавшего с ушибом грудной клетки, закрытыми переломами рёбер и рваной раной уха доставили в областную клиническую больницу. Его состояние оценивается как средней тяжести.

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