В Рязани пожилой мужчина пострадал, зацепившись рюкзаком за поезд

На платформе Лагерный пенсионер получил травмы, зацепившись рюкзаком за поезд. Об этом пишет YA62.ru, ссылаясь на источник в экстренных службах.

Инцидент произошёл в 6:43 в воскресенье, 23 октября. Мужчина 1939 года рождения зацепился рюкзаком за скорый поезд Санкт-Петербург – Адлер, – говорится в сообщении.

Пострадавшего с ушибом грудной клетки, закрытыми переломами рёбер и рваной раной уха доставили в областную клиническую больницу. Его состояние оценивается как средней тяжести.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзен, Telegram