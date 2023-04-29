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Суббота, 29 апреля, 2023

В Рязани пожарные спасли собаку, привязанную к горящему дому

Пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области сообщила подробности тушения пожара в Рязани.

29 апреля в 13:45 поступило сообщение о пожаре на улице Дягилевской города Рязани. На момент прибытия горел жилой дом размером 100 квадратных метров.

В 14:08 пожар был локализован, в 14:18 полностью ликвидирован. В тушении пожара было задействовано 5 единиц техники и 15 человек личного состава.

К счастью, на пожаре никто не пострадал. Вовремя подоспевшие пожарные успели спасти четвероного друга! Собака владельцев была привязана к дому, ей угрожала опасность. Для огнеборцев важна даже самая маленькая жизнь, четвероногий отделалась небольшим испугом, его жизни ничто не угрожает.

В Рязани пожарные спасли собаку, привязанную к горящему дому
В Рязани пожарные спасли собаку, привязанную к горящему дому
В Рязани пожарные спасли собаку, привязанную к горящему дому

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