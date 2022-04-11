В Рязани позаботятся о подростках, у которых нет родителей

Сегодня, 11 апреля в России проходит масштабная благотворительная онлайн акция «День заботы». Жители страны, объединятся, чтобы собрать средства на поиск и сопровождение наставников для детей-сирот в 20 регионах: Новосибирске, Екатеринбурге, Калининграде, Томске, Нижнем Новгороде, Перми, Иркутске, Уфе, Иванове, Красноярске, Оренбурге, Кирове, Чите, Рязани, Барнауле, Чебоксарах, Челябинске, Воронеже, Горно-Алтайске и Кемерово.

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Организатор акции – благотворительный фонд «Солнечный город» совместно с коммуникационным агентством «АГТ-Сибирь». Информационный партнер акции – социальная сеть ВКонтакте. В Рязанской области акция проходит при участии Автономной некоммерческой организации «ПроДетство».

На сайте акции деньзаботы.рф работает специальный «калькулятор заботы», на котором любой желающий сможет рассчитать стоимость своего часа своей работы и пожертвовать один или несколько часов на поддержку проекта «Наставничество».

Акцию уже поддержали певец и шоумен Тимур Родригез, актрисы Мария Добржинская и Ольга Будина, актеры Андрей Чернышов и Андрей Кайков, блогеры Настя Колсанова и Евгения Балыклова, компании 2ГИС, Самокат, Сбер, Aviasales и СДЭК.

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Онлайн-кинотеатр PREMIER разметил фильм о наставниках «Искра» в каталоге в разделе «Документальное кино», его можно посмотреть без подписки и поддержать проект.

Пользователи социальных сетей активно участвую во флешмобе в поддержку «Дня Заботы». Фитнес-тренер Анастасия Колсанова проведет благотворительную онлайн-тренировку в своем аккаунте в ВКонтакте.

– Мы очень благодарны всем тем, кто в это непростое время откликнулся и поддержал «День Заботы»: и компаниям, и звездам и обычным людям по всей России. Мне кажется, что заботится о тех, кому это нужно и кто не может справиться самостоятельно, сейчас – это важно. А по тому отклику на акцию, который мы видим, что нашу точку зрения разделяют многие. Мы надеемся, что у проекта «Наставничество» большое будущее, потому что знаем, с каким нетерпением дети в детских домах ждут своих старших друзей. Мы получаем отклики из тех городов, где проекта еще нет – большое количество людей ждут, что проект запустится у них, и они смогут к нему присоединиться. Наша мечта, чтобы у каждого подростка в детском доме был свой наставник, друг, к которому можно обратиться за поддержкой в трудной ситуации. Благодаря вашей помощи мы приближаем ее воплощение, – говорит Марина Аксенова, директор благотворительного фонда «Солнечный город».

«Наставничество» – один из самых эффективных проектов для подростков, находящихся в детских домах. По данным Федерального банка о детях-сиротах в детских домах страны находится практически 25 тысяч подростков в возрасте от 11 до 18 лет, которые ждут свою новую семью. Их реже усыновляют или берут под опеку, чем ребят младшего возраста, а значит, они вынуждены находиться в учреждении до совершеннолетия.

Для каждого из них жизнь в учреждении – это страх, неопределенность, потеря связи с родственниками и друзьями. В детском доме все решения о настоящем и будущем принимают взрослые, а жизнь проходит по распорядку дня. В учреждениях не всегда есть условия, которые помогли бы ребенку пережить тяжелую травму утраты близких родственников.

Наставник – это взрослый волонтёр, который поддерживает его, помогает адаптироваться к реальной жизни и не даёт остаться наедине со своими проблемами после выпуска из детского дома или до того момента, пока ребенок не найдет семью.

Поиск наставников стартовал в 2014 году в Новосибирске, за 7 лет работы проекта уже 905 подростков по всей России, перестали быть одинокими. Сейчас каждый месяц взрослого друга обретает около 30 ребят. В Рязани проект был запущен в 2020 году, создано 30 пар.

Чтобы проект продолжал работать в течение года – необходимо собрать по 1 000 000 рублей для каждого города. В эту сумму входят годовые зарплаты куратора проекта и психологов, которые занимаются поиском и обучением новых наставников, а также сопровождением уже существующих пар.