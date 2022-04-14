В Рязани построят инфекционный корпус на 150 мест для ОДКБ имени Дмитриевой

В Рязани планируют открыть инфекционный корпус на 150 коек для детской областной клинической больницы имени Дмитриевой, сообщил губернатор Николай Любимов в ходе заседания областной Думы, где был представлен отчетный доклад «О результатах деятельности Правительства Рязанской области в 2021 году».

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В 2022 году также запланировано строительство 14 фельдшерско-акушерских пунктов, одной врачебной амбулатории.

Губернатор Любимов отметил, что уже готова проектная документация для поликлиники больницы № 11 в Дашково-Песочне, которая обеспечит до 1200 посещений в смену.