В Рязани после вмешательства прокуратуры пересчитали оплату сотрудникам РГРТУ

В Рязани после прокурорской проверки провели перерасчёт оплаты труда сотрудникам Рязанского радиотехнического университета имени Уткина. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

В ходе проверки выяснилось, что с июня по декабрь 2024 года по болезни на рабочем месте отсутствовали более 170 сотрудников. Их коллегам, временно замещающим находившихся на больничном, соответствующие выплаты не производились.

Прокуратура внесла представление руководителю РГРТУ.

— Благодаря вмешательству надзорного ведомства 30 работникам произведен перерасчет заработной платы на общую сумму свыше 300 тыс. рублей, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, — говорится в сообщении надзорного ведомства.