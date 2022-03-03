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Четверг, 3 марта, 2022

В Рязани после спячки проснулись ежи

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В Рязани после спячки проснулись ежи

7info

После зимней спячки проснулись рязанские ежи. Соответствующий пост опубликовала группа «Типичная Рязань».

— Проснулись первые ежи!) — пишет автор сообщения.

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С наступлением заморозков европейские ежи плотно закрывают вход в нору и впадают в зимнюю спячку. Обычно такая спячка длится с октября по апрель. Во время спячки температура тела ежа падает до 1,8 °C.

За лето ему необходимо запасти как можно больше жира, ведь если обыкновенный ёж впадёт в спячку без достаточного запаса жира (менее 500 г), то зимой он рискует умереть от голода, сообщает Википедия.

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