В Рязани после рейда на 5-ю базу поставят на воинский учёт пятерых граждан РФ

Военные следователи продолжают работу по уведомлению граждан, недавно получивших российское гражданство, о необходимости постановки на воинский учет. Очередной рейд в Рязани провели сотрудники военного следственного отдела СК России по Рязанскому гарнизону совместно с представителями военного комиссариата и территориальных правоохранительных органов.

Как сообщили в силовых структурах, в ходе проверки установлены 28 человек из числа иностранных и натурализованных граждан, пятеро из которых были доставлены в военный комиссариат для оформления на воинский учет.

Кроме того, четверо иностранных граждан выразили желание заключить контракт на прохождение службы в Вооруженных силах России. Рейд охватил оптовую базу №5, ряд торговых объектов и строительные площадки города.

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По данным военных следователей, с начала 2024 года в рамках подобных мероприятий на учет поставлено более 1000 натурализованных граждан. Более 500 иностранных граждан заключили контракты на военную службу.