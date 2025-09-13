Суббота, 13 сентября, 2025
В Рязани после капитального ремонта открылся детский сад с бассейном, в Полянах — с соляной комнатой

Анастасия Мериакри

В Рязани 11 сентября открыли корпус «Гномик» МБДОУ «Детский сад №20» после капитального ремонта. Об этом сообщает администрация города.

Детский сад вновь открыл двери для своих маленьких воспитанников после капитального ремонта. Работы выполнили в рамках федерального проекта «Поддержка семьи» национального проекта «Семья». Обновленный корпус открылся по адресу: улица Павлова, дом №28.

Заведующая ДОУ №20 Вера Шинкарева поздравила всех с этим радостным событием и пригласила детей на игровую экскурсию по обновленному детскому саду: учебная лаборатория, современный спортивный и музыкальный залы, бассейн, уютные групповые и спальные комнаты. Дошкольное учреждение стало многогранным интерактивным пространством, где, сохраняя лучшие традиции, дети растут и развиваются.

После капитального ремонта также открыл свои двери детский сад «Родничок» в Полянах. Здесь появилась соляная комната.

Теперь это современное пространство для самых маленьких: обновлённое здание, новый фасад, современные инженерные системы и благоустроенная территория. Здание полностью оснащено: закуплено новое оборудование и мебель, появились интерактивные панели для занятий.

Теперь здесь у детей есть соляная комната для профилактики вирусных заболеваний и музей русской избы «Истоки», где можно познакомиться с историей и традициями родного края.

