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В Рязани после благоустройства готова к открытию ярмарка возле ЦНТИ

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В Рязани готова к открытию после благоустройства ярмарка возле ЦНТИ в Московском микрорайоне. 

Проект благоустройства реализован Агентством развития бизнеса на средства, выделенные правительством Рязанской области из областного бюджета. Цель выполнения работ — создание комфортных условий для всех участников торговли.

На объекте заменено асфальтовое покрытие, подведены коммуникации, установлены ограждение, освещение, шлагбаумы, скамейки, урны. Также обустроены газон, экопарковка для транспорта, место складирования мусора, санитарная зона. Продавцы получили возможность торговать со своего транспорта, в палатки подведено освещение.

Проект — часть работы правительства региона по созданию благоустроенных общественных пространств, которые являются точками притяжения для жителей области. Решение о финансировании благоустройства городских ярмарок в регионе принято впервые — средства на проведение работ выделены из областного бюджета по поручению губернатора Павла Малкова. В дальнейшем здесь, кроме полюбившейся рязанцам ярмарки, откроется и парковое пространство, где будут проходить развлекательные мероприятия,

— отметила заместитель председателя правительства Рязанской области Юлия Швакова на своей странице в соцсети. 

Перед открытием Юлия Швакова лично посетила площадку, чтобы проверить результаты работы подрядчика. Зампред областного правительства также сообщила, что региональное Агентство развития бизнеса, которое является организатором ярмарки, изменило правила доступа, чтобы исключить участие перекупщиков. Для этого усилили контроль — в частности, проводится проверка наличия у участника ярмарки собственного производства.

Официальное открытие ярмарки запланировано на субботу, 12 августа. 

Следующий проект — благоустройство территории ярмарки возле ТЦ «Кит» в микрорайоне Канищево. Работы на объекте начнутся в августе.

В Рязани после благоустройства готова к открытию ярмарка возле ЦНТИ
В Рязани после благоустройства готова к открытию ярмарка возле ЦНТИ
В Рязани после благоустройства готова к открытию ярмарка возле ЦНТИ
В Рязани после благоустройства готова к открытию ярмарка возле ЦНТИ
В Рязани после благоустройства готова к открытию ярмарка возле ЦНТИ

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