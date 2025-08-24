В Рязани после аварии полностью восстановлено электроснабжение

В воскресенье, 24 августа, на подстанции 110 кВ «Лихачево» произошло технологическое нарушение. В результате которого частично было ограничено электроснабжение потребителей в Рязани. Об этом сообщает телеграм-канал «ЖКХИНФО 62».



Специалисты «Рязаньэнерго» оперативно приступили к восстановительным работам. На месте работали ремонтные бригады и единицы спецтехники. Параллельно рязанцев переключали на резервные схемы электроснабжения.



В настоящий момент электроснабжение потребителей полностью восстановлено.



Сообщить о нарушении электроснабжения, а также узнать информацию о сроках восстановления подачи электроэнергии можно через онлайн-сервисы компании:

На официальном сайте: https://mrsk-1.ru/customers/customer-service/power-outage \ Через мобильное приложение «Есть свет!»



Также доступна горячая линия энергетиков «Светлая линия 220» по телефону 8-800-220-0-220 (короткий номер – 220; бесплатно, круглосуточно).