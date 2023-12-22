Пятница, 22 декабря, 2023
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В Рязани помогли восстановиться на работе ветерану СВО

7info
Фото: t.me/admryazan
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Рязанский филиал фонда «Защитники Отечества» помог ветерану СВО восстановиться на работе, сообщает телеграм-канал администрации Рязани.

После окончания контракта с Минобороны РФ рязанец Реваз Ревазович Л. вернулся на прежнее место работы, но руководитель отказался возобновлять трудовые отношения. Тогда ветеран обратился за помощью в фонд.⠀

Благодаря содействию социальных координаторов трудовые права рязанца удалось восстановить. Также мужчина получил все причитающиеся ему выплаты.⠀

Фонд «Защитники Отечества» продолжает помогать ветеранам СВО и их семьям. Обратиться в можно по адресу: Рязань, ул. Дзержинского, дом 7. Телефон: 8 (491-24) 6-30-40.

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