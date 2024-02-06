В Рязани помогают ветерану СВО, потерявшему две ноги

Телеграм-канал рязанского отделения фонда «Защитники Отечества» рассказал о судьбе ветерана СВО, потерявшего две ноги.
Андрей впервые приехал в многопрофильный социально-реабилитационный центр «Сосновый бор». Благодаря помощи врачей мужчина учится ходить.
Команда рязанского филиала фонда «Защитники Отечества» совместно с региональными органами власти помогли оформить необходимые документы для получения статуса ополченца, положенных выплат, в том числе пенсии по инвалидности, оказали содействие в восстановлении военного билета, медицинском сопровождении.
Следующая цель — получить ветеранское удостоверение, а также освоить новую профессию.