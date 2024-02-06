Вторник, 6 февраля, 2024
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В Рязани помогают ветерану СВО, потерявшему две ноги

7info
Фото: t.me/fond_ZO62
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Телеграм-канал рязанского отделения фонда «Защитники Отечества» рассказал о судьбе ветерана СВО, потерявшего две ноги.

Андрей впервые приехал в многопрофильный социально-реабилитационный центр «Сосновый бор». Благодаря помощи врачей мужчина учится ходить.

— Долгое время привыкал к протезам и ездил на старой любимой коляске. Не хотел менять, привык. Но нам удалось уговорить скромного защитника взять новую и удобную, — сообщили представители фонда.

Команда рязанского филиала фонда «Защитники Отечества» совместно с региональными органами власти помогли оформить необходимые документы для получения статуса ополченца, положенных выплат, в том числе пенсии по инвалидности, оказали содействие в восстановлении военного билета, медицинском сопровождении.

Следующая цель — получить ветеранское удостоверение, а также освоить новую профессию.

— Будем помогать ветерану по всем направлениям, — заявили представители фонда.

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